Ruský národ je výnimočne nadaný zmyslom pre zvláštnu krutosť

Dúfali sme v iskru potvrdzujúcu slovanskú vzájomnosť.

Autorka je režisérka

Leteli sme do Moskvy stretnúť sa s ruským hercom. Poľskí kolegovia nás varovali, že je alkoholik a problém nespočíva v tom, že príde na pľac namol, to sa dá vyriešiť, kamera už pomohla onakvejším.

Nedokáže stáť na nohách? Tak bude sedieť. Nebude vedieť texty? Bude významne mlčať. Bude mu zle? Nalejeme mu, veď klin klinom.

Nie, problém ruského herca spočíva v tom, že je schopný vôbec neprísť, a tomu sa pomôcť nedá. Náš herec si bol u Putina po medailu pre národného umelca a my sme šli do Moskvy, chaporili sme sa tam ako Čechovove sestry, ach, do Moskvy, do Moskvy, ferrari a bentley parkujúce na chodníkoch pred podnikmi, v ktorých by sme nemali ani na polievku, pätnásťročné manekýnky s tvárami bez mimiky, ktoré sa nevrátia do derevne sto kilometrov od Ťumeňa, ani keby mali nechať na sebe orať.