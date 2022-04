ZKH píše: Elon Troll aj vojna proti transgender ľuďom

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Politici vs transgender

Tento týždeň sa Slovensko spojilo s USA v jednej téme - konzervatívci proti trans ľuďom. Začnime najprv mojim osobným priznaním - téma transrodových ľudí je náročná, ťažko uchopiteľná aj pre mňa. Vieme o nej málo, a zväčša ani viac nechceme.

Téma je o to ťažšia, že ani odborníci na niektoré otázky odpoveď zatiaľ nepoznajú.

Napríklad na to, prečo počet trans detí v USA stúpa, alebo ako pristupovať k hormonálnej liečbe v skorom veku dieťaťa. Ako pomôcť takýmto deťom, aby mohli v dospelosti mať vlastné deti a nestratiť reprodukčné schopnosti, a množstvo ďalších a ďalších vecí. Vieme ale napríklad to, že transrodoví ľudia majú vysoký výskyt samovrážd, vážnych psychických problémov a depresií. Človek na to nepotrebuje dva tituly z Harvardu - stačila by zrejme obyčajná empatia a žilo by sa im lepšie.

Texas chce odoberať deti

V Spojených štátoch sa už mesiace snažia republikáni presadzovať v niektorých štátoch zákony, ktoré by zakazovali liečbu trans detí.

V Texase to zašlo tak ďaleko, že hrozí, že, ak rodič povolí napríklad hormonálnu liečbu svojho dieťaťa, štát chce na neho poslať sociálku a odobrať mu deti. Ide to pritom v priamom rozpore s tým, čo konzervatívci a republikáni roky žiadajú - aby rodič mal bezvýhradné a absolútne právo rozhodovať o vlastnom dieťati - o jeho výchove (napríklad sexuálnej alebo náboženskej), o jeho živote, a rozhodnutiach - o všetkom. Odrazu to ale pri trans deťoch neplatí.

Rodičia týchto detí pritom opisujú, že ich rozhodnutia sa nerodia ľahko. Často sami prechádzajú mnohými pochybnosťami, rozhodovaním, zvažovaním rizík, pre a proti. Delikátne vážia tieto rozhodnutia, pochybujú, čítajú, študujú, konzultujú.

Majú rozhodovať politici?

Prekvapivo sa táto téma tento týždeň objavila aj u nás - ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo vyhlášku z roku 1981 (!), ktorá DOSPELÝM ľuďom, ktorí chcú zmeniť pohlavie oficiálne v občianskom, prikazuje nútenú kastráciu.

Prosto bez operácie, kde vám zoberú vaše reprodukčné orgány, si pohlavie oficiálne nezmeníte. Po novom minister Lengvarský aktualizoval vyhlášku do 21. storočia a urobil to, čo žiadala ombudsmanka Patakyová, ľudskoprávne organizácie, dohovor o ľudských právach, ale o to, čo hovoria aj odborníci.

„Musíme vyjadriť rozčarovanie z postupu ministerstva zdravotníctva, ktoré k takejto dôležitej téme pristúpilo bez transparentnej politickej diskusie,” povedala poslankyňa OĽANO Anna Záborská na margo novej vyhlášky.

Už to tak býva, že téme vždy pomôže viac empatie. Výborný je na to napríklad dokument Transhood na HBO, ktorý počas piatich rokov sleduje 4 príbehy detí rôzneho veku v konzervatívnom Kansase v USA. Dokument je unikátny aj v tom, že keď vidíte 11 ročné dieťa plakať, že sa chce zabiť, ťažko budete premýšľať nad tým, či to nechať na slovenský parlament.

Mala by byť tak intímna, osobná, bolestivá téma predmetom politického súboja? Nemali by sme chcieť, aby sme nežili v spoločnosti, kde sa deti chcú zabiť, pretože nespadajú do kolónky A a B?

Ak vás táto téma viac zaujíma, do pozornosti dávam aj dvojdielnu sériu The daily na túto tému.

https://open.spotify.com/embed/episode/3vFdP9jJaEgwoXBdsd4PIx?utm_source=generator

Ak preferujete slovenský pohľad, pripájam starší rozhovor Braňa Dobšinského v aktualitách s otcom Gabriela. Jeho príbeh je silný, a aspoň pre mňa hrozne ťaživý - Gabriel bol trans, a pomerne skoro spáchal samovraždu. Jeho otec o tejto téme bloguje, organizuje festival, a rozpráva o nej mimoriadne citlivo a s láskou. Stačí počúvať.

Zaujímavý rozhovor priniesla aj youtuberka Nasklee - link na rozhovor s transrodovou ženou Charlotte Srnčík pripájam tiež a dodávam prosbu - pozerajte, počúvajte a čítajte tieto príbehy prosím s otvoreným srdcom a pochopením.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ZblQLFknLN4

Troll Elon

Správa týždňa Slovensko zatiaľ až tak neovplyvní. Na slovenskom Twitteri totiž takmer nikto nie je, takže zásadný dopad na nás táto informácia zatiaľ nemá. Napriek tomu je príbeh toho ako sa Elon Musk rozhodol kúpiť a prevziať Twitter fascinujúca.

Troll, ktorý už po nákupe Twitteru sľúbil kúpiť aj cocacolu a vrátiť do nej kokaín, si z nás vlastne robí srandu a žarty. Lenže absolútna sloboda slova, ktorú Elon sľubuje po novom zaviesť, je v podstate anarchia, ktorá so sebou prináša nielen Donalda Trumpa, ale aj detskú pornografiu, škodlivý obsah, a nebezpečnú nenávisť.

Rôzne pohľady sa opäť lámu najmä líniou demokrati vs republikáni. Jedni sa boja, druhí sťažujú. Tému široko rozoberali viacerí - moje odporúčanie je okrem nášho Dobrého rána s Ondrejom Podstupkom aj český podcast Seznamu a Lenky Kabrhelovej 5:59 v ktorom debatuje s Jaroslavom Švelchom s Univerzity Karlovy.

Ak chcete širší pohľad zo Spojených štátov, nedá sa vynechať moja najobľúbenejšia americká tech novinárka Kara Swisher, ktorá s Elonom absolvovala viaceré tvrdé rozhovory a jeho posledné počiny komentuje tiež v podcaste Pivot.

https://open.spotify.com/embed/episode/6ZvjtzIozOOTNkkVFNRd3J?utm_source=generator

Pre tradičnejšieho čitateľa tohto newslettra pripájam aj rozhovor Elona Muska s Joe Roganom, kde si spolu na začiatku podcastu zapálili jointa a trhli tak rekordy v počúvanosti. (Autorka tohto newslettra nie je cieľová skupina Joe Rogana, ani jeho fanúšička).

Rozhovory ZKH

Občas sa mi stáva, že ma najviac v týždni zaujme rozhovor, ktorý má najnižšiu sledovanosť. Bolo to tak napríklad tento týždeň.

Eva Marková je matka samoživiteľka, ktorá sa v roku 2019 rozhodla založiť občianske združenie Jeden rodič a hájiť tak záujmy 150 tisíc takýchto rodičov (90 percent z nich sú ženy, 10 percent muži).

Inflácia, vyššie ceny potravín aj energií najviac zasiahnu práve tieto jednorodičovské rodiny, a je pre mňa nepochopiteľné, že to nikoho z kompetentných roky nezaujíma. Obzvlášť, keď všetky vlády rad radom dozadu majú kvetnaté reči o podpore rodiny a sociálnej politiky.

Rozhovor s Evou Markovou nebol veselý, ale bol dôležitý. Ak ste ho ešte nestihli, nájdete ho ako video, podcast, aj text. Stačí si vybrať vášmu srdcu blízku formu.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/c8Ah8hx7.html

Hudobná bodka

Som veľká fanúšička Tiny desk concert, ktorý robí rádio NPR. Napozerané ich mám za pandémiu dosť veľa, jeden mi ale unikol a objavila som ho len nedávno.

Výborná speváčka Yebba s ľahkosťou strieda oktávy, a jej tiny desk concert je masterpiece, ktorý si zaslúži vypeckovať vaše repráky. Ja z neho občas mám aj zimomriavky.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/aBMGvHHkr9Y

Ak ste sa dočítali až sem, tak ste dočítali môj prvý newsletter v živote. Ak sa vám páčil, budem vďačná, ak ho odporučíte svojim známym a priateľom. Ak sa vám nepáčil alebo chcete polemizovať, určite mi dajte vedieť mailom na zuzana.hanzelova@sme.sk. Teším sa na vás opäť o týždeň.