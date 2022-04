Matovič chce pre rodiny zlaté klietky, budú z toho pozlátené kurníky (komentár)

Prečo má ísť rodinná politika maďarskou cestou?

Nie je ľahké povedať to na rovinu, no rodiny s deťmi sa pre túto vládu stali modlou. Treba ich uctievať, klásť im obete a veriť, že vďaka tomuto podkladaniu sa kvapne aj nejaký ten politický kapitál.

Inak sa nedá vysvetliť, že v čase masívnej inflácie, ktorá kosí a bude kosiť opäť najmä zraniteľné skupiny, sa „hýčkania a opatery“ dostane najmä strednej triede a bohatým ľuďom.

Neodmietne, pochopiteľne, nikto. Pretože, ak sa Matovičov game changer podarí presadiť, pôjde o niekoľko stoviek do rodinného rozpočtu. Rodinám v strednej triede sa peniaze hodia rovnako ako komukoľvek inému a poprieť sa nedá ani to, že môže ísť o sumu, ktorá rozhodne, či rodina ešte zostane v strednej triede alebo sa preklopí o kategóriu nižšie.

Problém, ktorý by sme však nemali prehliadať, je nielen neférovosť voči naozaj chudobným, ale aj to, že vláda vedie rodiny podľa vzoru Poľska a Maďarska do nebezpečnej pasce pohodlnosti a lojality.