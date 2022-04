Ako môže žena veriť, že o odložené dieťa sa štát postará (komentár)

Vyvodzovať zodpovednosť znamená uchádzať sa o dôveru.

Prípad dieťaťa, ktoré našli mŕtve v záchrannom boxe bratislavskej nemocnice, by nemal ostať výlučne v zábere bulváru. Isto má svoj význam, že sme sa spoločne pobúrili a až do poslednej domácnosti dozvedeli, že sa také niečo stalo. No počas čakania na výsledky vyšetrovania sa môžeme kadečo pýtať a pomôcť téme nezapadnúť v pene dní.

Na celom prípade totiž najviac vyrušuje, že vyvoláva otázky, či budú ženy, ktoré sú odkázané na anonymné odovzdanie bábätka do opatery štátu, v budúcnosti ochotné spoľahnúť sa na tieto služby. Alebo sa vrátime ku kladeniu dietok na prah fary či ich vkladanie do kontajnerov, ako neraz zaznamenala čierna kronika.

Nechceme tému ťahať za vlasy, ale nepodceňujme zúfalstvo a paniku, ktoré sa s takouto udalosťou spájajú. Preto by sme radi videli boj zodpovedných o dôveru. Bude dôležité ubezpečiť verejnosť, že veriť tomuto systému podpory zo strany štátu (zase) môže.