Do koľkých postelí sa Putin dostal (píše Eva Borušovičová)

Odkedy vypukla vojna na Ukrajine, tá žena nemôže spať. Vždy sa nadránom zobudí a potom si spomenie, čo všetko strašné sa deje, a už sa nedokáže upokojiť.

Pomodlí sa. Vstane a pozerá von oknom. Počúva vtáky. Aj spoločenský život mačiek vonku. Neskôr prvé električky. Mozog však ide na plné obrátky. A potom tá dobrá duša kapituluje.

Ľahne si naspäť a pustí svoju predstavivosť tam, kam sa jej žiada ísť. A vyfantazíruje pre Putina strašnú smrť plnú utrpenia. Do detailov. Až vtedy s úľavou zaspí.

Ráno vypije kávu a vynechá raňajky, aby ešte pred príchodom do práce stihla zájsť do kostola a vyspovedať sa. Lebo želať niekomu smrť je hriech. Aj keď je to Putin. Táto dobrá katolíčka to vie, ale nemôže si pomôcť, len to jej prináša útechu. A tak sa spovedá takmer denne.