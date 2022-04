Čomu sa tu nedá rozumieť?

To, že Fica neopúšťa zmysel pre humor – ktorý nikdy nemal –, môže byť aj známkou, že svoju situáciu nevníma tragicky.

Keby jej dal primeranú vážnosť, sotva by odmietol vypovedať s argumentom, že neporozumel obvineniu. To je fraška. Alebo úmysel posunúť obvinenie do akejsi až absurdno-surrealistickej roviny, v akej by chcel, aby ju verejnosť vnímala. V zmysle, akože obvinenie nemá žiadny skutkový (reálny) základ.