Som zbabelec alebo zbabelkyňa?

Jazyk naozaj treba rodovo vyvažovať, ale tak, aby sa netrpelo.

Srdečný čitateľ poslal jazykovú otázku a v snahe naznačiť, že na svojej verzii netrvá, otázku ukončil: „Nuž, Vy ste profesionál.“

V odpovedi som zaváhala nad vetou „Dovoľte len drobnú opravu – profesionálka.“ Lebo vieme, čo značí profesionálka, a to teda nie som.

Pozrime sa, čo na synonymický prienik slov prostitútka a profesionálka vraví slovník. Nevraví nič. Profesionál je jednoducho „kto (ako odborník) robí niečo z povolania, op. amatér“.

Najväčšie perly zvyčajne ležia v Synonymickom slovníku, tentoraz však nie od Hviezdoslava, ale od Štúra: „znateľ“.

No prostitútka nikde. Ani v jej vlastnom slovníkovom hesle niet o profesionalite ani reči, ale niežeby nebolo zaujímavé. Hrubým synonymám sa netreba venovať, ale v iných sa oceňuje aj akýsi spoločenský prínos (radodajka).

Nádherné sú výrazy ako hetéra, ktorá nás vedie do antického Grécka, alebo kurtizána, čo je presne to isté, ale musí mať pôvod vo vyšších vrstvách, ako keby na to bolo treba pôvod vo vyšších vrstvách.