Neotravujte, tu sme pri prerozdelení sveta (komentár)

Na čom sa zhodol šéf OSN s Lavrovom.

Môžeme sa po utorkovom stretnutí „posla mieru“ Antónia Guterresa s ruským šéfom diplomacie Lavrovom chichotať, že generálny tajomník OSN nám vyrokoval okamžité odpojenie dvoch členských krajín od plynu. Následne totiž hlásilo Poľsko aj Bulharsko zastavenie dodávok.

No to je len anekdota, ktorá pekne ukazuje, ako sa Rusko hrnie do mierových rokovaní.

Čo sa stalo predtým. Nemecko sa rozkývalo a privolilo zaslať ťažké zbrane Ukrajine. S odoslaním nábojov nesúhlasili tradične neutrálni nečlenskí Švajčiari, čo síce ukazuje, akí sme pekne prepojení, ale v čase ohrozenia nám rozdrobenie obrany aj môže robiť vrásky.