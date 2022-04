Ficovi svitla nádej (komentár)

Ak do väzby nevydajú Fica, tak v tomto období už nikoho.

Ako sa nám to krásne zamotáva! Ešte pred chvíľou nebol dôvod pochybovať o vydaní Roberta Fica do väzby (na jednoduchú väčšinu by malo byť dosť hlasov aj bez rodiny Borisa Kollára) a vtom do hry zasiahne polícia s obvinením koaličného poslanca.

Niekto vtipný by mohol neinformovaných divákov nechať hádať, z ktorého klubu pochádza a prečo práve zo Sme rodina. No, tak sme sa zasmiali, ale faktom je, že obvinenie bývalého smeráckeho kádra Martina Borguľu môže mať široké politické dôsledky a to aj pre vydávanie Fica.

Nie je tajomstvo, že Kollár má vážne výhrady k spôsobu, akým polícia pristupuje k vymáhaniu spravodlivosti – najmä ak sa to má dotýkať jeho priateľov – a teraz má o dôvod aj možnosť viac, ako jej v tom brániť.

Ak totiž parlament nevydá do väzby Roberta Fica, prinajmenšom v tomto období nevydá už nikoho a celkovo bude zrejmé, že vplyvný politik nie je len tak hocijaký občan. Lákavé!