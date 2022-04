Lengvarský hľadá odborníkov, ktorí povedia, čo chce Záborská počuť (komentár)

Ako sa vyrába vyvážená debata.

Najnovšia vrava z ultrakonzervatívnych lavíc pekne ukazuje, že aj v čase, keď opozícia vyčíta koalícii nesústredenosť na domáce problémy so zdražovaním a koalícia opozícii geopolitické záškodníctvo, Záborská a Vašečka sa dokážu plne fokusovať na vlastné témy.

Náprava legislatívneho dlhu voči transrodovým ľuďom, ktorí žijú v medicínskych osemdesiatych rokoch, mohla prejsť bez väčšieho rámusu a rýchlo po tom, čo materiál pripravilo Lengvarského ministerstvo.

Znamenalo by to, že lekári a psychiatri by dostali usmernenia, aby s týmito ľuďmi vedeli zaobchádzať podľa znalostí na úrovni tohto storočia.

Po intervencii poslancov z Kresťanskej únie, ktorí zalarmovali aj blízke kruhy v OĽaNO, sa téme budeme venovať všetci a budeme sa hádať. Už to poznáme z diania okolo referenda „o rodine“, takže môžeme predostrieť pár očakávaní.