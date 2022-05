Fico má konečne skvelý nápad (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Tak nám obvinili Fica a Kaliňáka. Kaliňáka aj zatkli a boli to pekné fotografie a Fica možno aj vydajú na trestné stíhanie, možno už do Vianoc. A to je, povedzme si ako občania, a nie ako publicisti, príjemná predstava.

Pochopiteľne, ostávajú otázky o dôkaznej situácii, o tom, či bolo treba hneď až obvinenie zo zosnovania zločineckej skupiny, ale hlavne o tom, čo sa stane, ak to stroskotá.

Stane sa toto: Robert Fico sa postaví a povie, že ho chceli dostať (fašisti!), ale nepodarilo sa im to (hrdina!), no a to je dôkaz, že je čistý nielen v tomto, ale aj vo všetkom ostatnom. Čo je, samozrejme, klamstvo, ale to je predsa jedno.

Fico píše do Európy

Lenže Fica a Kaliňáka naozaj obvinili, takže Fico pred parlament zvolal zhromaždenie za demokraciu a právny štát, čo boli zhodou okolností dve veci, proti ktorým vytrvalo bojuje, ale to predsa vieme a vidíte, aj to je jedno.

A keď prišiel na políciu, obvinil novinárov, že riešia jeho a nepíšu o zdražovaní, a keď mal tlačovku, zase povedal, že nemyslia na chudobných ľudí, ale stále len naňho v base – a potom sa zvyšok času vyplakával, že možno skončí v base.