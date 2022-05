Naši predkovia nevolali migrantov odkundesmi

Nemci nás nekolonizovali, ale obohacovali.

Pred dvoma rokmi rakúske ministerstvo vnútra vítalo na facebooku so srdiečkami ľudí, rakúskych občanov, ktorých sa podarilo v úvodnej kapitole pandémie dostať domov z rôznych končatín sveta. V tej chvíli sa oslavoval prílet už 7500 ľudí z 29 krajín, herzlich Willkommen!

Súčasne vtedajší predseda našej vlády našich repatriantov nazval prišelcami. Vyzerá to ako drobnosť, ale nie je to tak.

V časoch „úprimne, odvážne a pre ľudí“, ktoré máme našťastie za sebou, Igor Matovič na facebooku uviedol okrem iných aj tento masaker písaným slovom: „Včera prišli výsledky za najväčšiu slovenskú rómsku osadu v Jarovniciach – 49 prišelcov bolo našťastie negatívnych. Uff. Už „len“ otestovať ostatných 1043 komunít po Slovensku.“

Je to presne tak, ako to vyzerá: zatiaľ čo honorácia veselo porušovala pravidlá, za Borisom Kollárom chodili jeho kolegovia aj hárem do špitála, kadekto rokoval v zavretých krčmách, podpredseda vlády Holý lietal do Londýna a testmi sa neobťažoval atď, atď, existoval silný predpoklad, že Rómovia prichádzajúci z Británie a odinakiaľ sú, samozrejme, prenášačmi hnusoby. Na osady obohnané policajnými páskami dozerali vojaci so zbraňami.