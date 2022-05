Členstvo v Únii ešte ani dnes neznamená, že sme za vodou

Presne 1. mája 2004 sme vstúpili do Európskej únie.

Autor je europoslanec za Spolu/EPP

Presne pred osemnástimi rokmi – 1. mája 2004 – sme sa vstupom do EÚ zaradili medzi spolok najúspešnejších krajín sveta. Členstvo v Európskej únii nám pomáha zvyšovať životnú úroveň, rozhodovať o spoločnom európskom priestore a cítiť sa bezpečnejšie v čase, keď Rusko útočí na Ukrajinu.

Európsky civilizačný priestor je vec demokracie, právneho štátu, ochrany základných práv, ale aj spoločnej meny a voľného pohybu ľudí a tovaru.

Ľudia na Slovensku si ešte koncom 20. storočia spájali slogan návratu do Európy najmä s prísľubom vyššej životnej úrovne. Rakúske a nemecké platy sme síce nedorovnali, zmenšili sme však platové rozdiely medzi Slovenskom a staršími členskými krajinami.

Od vstupu do Únie sme zároveň pochopili, že vyššia životná úroveň, teda dôstojné platy i kvalitné verejné služby, idú ruka v ruke so štátom, ktorý je schopný zabezpečiť ľuďom fungujúcu spravodlivosť, spoľahlivé zdravotníctvo a moderné školstvo. Práca na takýchto verejných službách nám zaberie ešte roky, no hádam nie desaťročia.

So vstupom do Únie sme odmietli právo silnejšieho ako určujúcu silu v politike a učíme sa byť v strehu zoči-voči autoritárskym lídrom u nás doma i za našimi hranicami vrátane diktátorského režimu v Ruskej federácii.