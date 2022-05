Dramaturgický zločin v RTVS (komentár)

Fico voličov presviedča, že Ukrajina je nový Vietnam. Lebo môže.

Nechceme prerieknutia preceňovať, no v prípade víkendového Fica v diskusnej relácii RTVS si nevieme vynachváliť. Šéf Smeru, krátiaci si pobytom na obrazovke čas čakania na verdikt parlamentu ohľadom jeho vydania na väzobné stíhanie, sa rozkošne „prekecol“.

Vystríhal nás pred „nezmyselným zapájaním sa do vojny vo Vietname“. Hneď sa aj opravil, no kto počúval ďalej, mohol sa uistiť, že Fico poslucháčom sugeruje jednak to, že Ukrajina je vzdialená republika, ktorej budúcnosť nás nijako nemusí trápiť, a že v džungli na Donbase sa vedie zástupná pasovačka veľmocí. Ako to poznáme z Kórey či z Vietnamu.

Pamätníkov, ktorí boli geopoliticky socializovaní v čase týchto bitiek, Fico pozdravil pri príležitosti Prvého mája. Aj to je dôležité, pretože nás to dokonale prenáša to ideového skanzenu, ktorý sa šéfovi Smeru podarilo v chránenej dielni RTVS nerušene nasimulovať.