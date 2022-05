Ak rozpustia ĽSNS, tak môžu aj Smer (komentár)

Svoju "politickú činnosť" Fico vykonával so súhlasom Smeru.

V rachote vlaku udalostí by sme na to takmer zabudli, tak je dobre, že nám to prokurátor Tomáš Honz pripomenul: po odsúdení Mariana Kotlebu je najvyšší čas zauvažovať nad druhým, poriadnym a komplexnejším pokusom rozpúšťať politické strany, ktoré porušujú ústavu a zákony.

Vieme, po neúspešnom pokuse z tvorivej dielne Jaromíra Čižnára si taký podnik treba rozmyslieť, ale odvtedy sa všeličo zmenilo. Napríklad už dvaja členovia ĽSNS boli odsúdení za extrémistickú trestnú činnosť. Navyše je zrejmé, že Kotleba aj Milan Mazurek sa svojich deliktov dopúšťali ako čelní predstavitelia strany a v rámci výkonu verejnej funkcie.

Nemusíme ohýbať realitu, aby sme konštatovali, že extrémistické prejavy sú integrálnou súčasťou „politickej práce“ ĽSNS. Tá sa od nich nijako nedištancovala, ba naopak, aktívne svojich členov podržala. V takom prípade azda môžeme konštatovať, že strana svojou činnosťou porušuje slovenské zákony.