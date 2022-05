Druhý pilier už Krajniakovi neprekáža (komentár)

Riešenie je prosté: rozdá peniaze, ktoré nemá.

Milovníci patologickej zábavy v podobe víkendových politických diskusií sa pred týždňom dočkali milého prekvapenia. Minister práce Milan Krajniak sa oboril na Smer, čo napáchal s druhým pilierom. Ibaže trochu inak, ako by sme čakali od člena samozvanej „najreformnejšej vlády v slovenských dejinách“.

Neprekážalo mu totiž zníženie odvodov do druhého piliera, preklopenie sporiteľov do fondov s garantovanou stratou ani systematická snaha vyhnať ľudí z kapitalizačného do priebežného systému. Kdeže. Posledný križiak sa posťažoval, že Smer druhý pilier nezrušil, veď v takom prípade by sa tie peniaze dali hneď prejesť!

Krajniak možno nechtiac, ale týmto vlastne pomenoval kľúčový účel druhého piliera, teda nepustiť politikov k peniazom, ktoré poslúžia v budúcnosti. O to paradoxnejšie pôsobí, že jeho rezort teraz predstavil reformu, ktorá vytvára predpoklady na politickú udržateľnosť druhého piliera.