Aby Matovič rozbil vládu, stačí, aby ostatní mlčali (komentár)

Koalíciu čakajú kľúčové bitky o dávky, dôchodkovú reformu a nemocnice.

Zaujímavá zmena. Zatiaľ čo štandardne sa nespokojní politici vyhrážajú svojím odchodom z koalície, po novom strašia odchodom niekoho iného. Aj za túto inováciu vďačíme Igorovi Matovičovi, ktorý začal proaktívne rečniť o odchode SaS a potom tému prebral aj Boris Kollár.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hesperidkám tentoraz namiesto jablka sváru žonglujú so sociálnym balíčkom za pol druhej miliardy. Ročne. Matovič sa netají, že ho chce napriek vetu SaS presadiť s opozíciou (asi najmä Hlasom) a tvrdí, že to Richard Sulík chce využiť ako zámienku na odchod z koalície. Čiže sa bude zasa niečo diať.

Indícia je nejedna. Nemôžeme vedieť, či je pre Sulíka, respektíve SaS takéto brutálne porušenie koaličnej zmluvy červenou čiarou, ale v normálnom svete by to bolo legitímne. Pre nás je teraz dôležité vnímať, ako sa Matovič správa, keď naozaj chce niečo presadiť. Osobitne to vynikne v kontraste s jeho pasivitou pri vydávaní Fica.