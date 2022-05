Fico k starým zločinom pridáva nové (komentár)

Keby túžil po ruskej okupácii, nekonal by inak.

Aj Robert Fico by iste aspoň formálne súhlasil s tým, že ak sa bývalý predseda vlády dopúšťal vážnych zločinov, treba ich vyšetriť a potrestať. No azda ešte o čosi väčšiu pozornosť by sme mali venovať zločinom, ktorých sa bývalý premiér dopúšťa práve teraz, poškodzuje Slovenskú republiku a jej spojencov.

Svojou činnosťou v prospech šírenia propagandy súčasného fašistického Ruska sa netají, vykonáva ju bez zábran, na všetkých dostupných frontoch a výnimku si nedopraje ani v období, keď si pripomíname porážku hodnotového a estetického predvoja súčasného ruského režimu.

Opakuje, že sme odkázaní na ruské energie a embargo je ekonomická samovražda, že Ukrajina si za napadnutie môže sama, lebo chcela drzo ovládať vlastné územie a, ako inak, že dodávaním zbraní „predlžujeme vojnu“. No.

Netreba sa tomu venovať každý deň, ale raz za čas sa patrí vytiahnuť vecheť a poumývať tie nánosy.