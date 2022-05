Je tu hokej. A Česi už zase veria na zázrak (český zápisník)

Asi viem, čo nás neminie. No aj tak sa neviem dočkať.

Autor je komentátor českého spravodajského webu Seznam Zprávy



Letí to. Pred siedmimi rokmi som v tomto stĺpčeku veštil veľký český hokejový úspech. Začínal sa svetový šampionát 2015 v Prahe a Ostrave a ja som sebavedomo pripomínal, že v okrúhlych rokoch zvyčajne Česi získavajú titul: napríklad v roku 2000, 2005, 2010...

Článok pokračuje pod video reklamou

No. Tak to úplne nevyšlo. Na domácich majstrovstvách skončili Česi štvrtí. Rovnako ako napríklad v Bratislave v roku 2019. A, žiaľ, sú to ich najlepšie výsledky za poslednú dekádu.

Už to začína byť na nevydržanie – poslednú medailu, bronzovú, priviezli českí borci v roku 2012. Desať chudobných rokov. To si nikto z hokejových fanúšikov nepamätá. A zvlášť my, čo stále žijeme zázrakom z olympiády v Nagane v roku 1998 a následným „zlatým hetrikom“ rokov 1999 až 2001, sa s tým odmietame zmieriť.