Koaličná šou musí pokračovať (komentár)

Ale sa nám to v koalícii zasa pekne hojdá. Igor Matovič rozpráva o strate zmyslu koalície, keď mu neprejde podpora rodín (všimnime si, že pri neúspešnom vydávaní Roberta Fica mu to nenapadlo), chce s učiteľmi demonštrovať za vyššie platy (minister financií?!) a na to isté sa chystá aj Branislav Gröhling (minister školstva?!?!).

K tomu prirátajme za hrsť osobných útokov a aby bola fraška kompletná, Boris Kollár sa pripomína so svojimi nájomnými bytmi a hrozí, že „prestane byť súčinný“. Výborné.

Je prirodzené, že v takej situácii sa zasa množia úvahy o konci koalície a predčasných voľbách, napokon, veď o tom hovorí predseda premiérskej strany. No kým zmeny v koalícii sú ešte predstaviteľné, stále je pomerne náročné predstaviť si scenár, v ktorom by sa to skončilo voľbami.