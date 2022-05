Čo nám pripomenul prskajúci Harabin na Slavíne?

Harabin je živou sochou éry, z ktorej sa Slovensko dodnes spamätáva.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Štefan Harabin sa opäť raz votrel do pozornosti verejnosti. Na Slavíne narúšal čítanie mien obetí ruskej agresie na Ukrajine pod zámienkou, že si prišiel uctiť sovietskych osloboditeľov na deviateho mája. Prskal sliny a bludy, nič čo by stálo za zmienku alebo komentár. Lenže ak si uvedomíme, že tento človek bol v prvej vláde Roberta Fica od roku 2006 do roku 2009 ministrom spravodlivosti a priamo z ministerského úradu išiel riadiť Najvyšší súd, útočil na Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry, pochopíme, ako Fico devastoval právny štát v záujme moci.

Článok pokračuje pod video reklamou

Harabin nie je len obyčajný dôchodca, je živou sochou tejto éry, z ktorej sa Slovensko dodnes spamätáva. Rozkladal integritu sudcov, trestal kritikov a bonusmi odmeňoval svojich ľudí. Predstava, že mohol rozhodovať o osudoch ľudí, je pomerne desivá.

Robert Fico dnes vypisuje listy európskym lídrom o útokoch na právny štát, ale najmä na svoju osobu, zrazu by ocenil misie Európskeho parlamentu, ktoré v minulosti monitorovali práve jeho vlády. Harabin je však len jedným z príkladov, ako si nezávislosť súdov a výkon práva od začiatku svojej moci interpretuje.

Dnes sa opäť stretávajú všetci spolu, ľudia v príťažlivosti Ruska, Fico s fašistami rôznych odvarov, s Harabinom, s nočnými vlkmi, s ľuďmi, ktorí šíria ruskú propagandu za peniaze, aj s tými, čo ju šíria zadarmo. Spochybňujú právo Ukrajiny na obranu pred agresiou a tvrdia, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj klame. Každý z iného dôvodu.

Čítajte: Prečo Zelenskyj irituje Fica?

"Aký zmysel má ostreľovanie a ničenie škôl v okupovaných oblastiach? Dokonca zničili školy! Čo to znamená? Že sme v epicentre konfrontácie dvoch myšlienok: európskej demokratickej idey, že na slobode a živote každého záleží, a krutej tyranskej idey, že záleží len na človeku, ktorý si dokáže podmaniť iných ľudí," pýtal sa Zelenskyj v parlamente.

Podobné myšlienky o vojne, ktorú rozpútalo Rusko, vyslovili lídri, myslitelia, komentátori, spisovatelia po celom svete. Klamú aj oni?

Čítajte: Zelenskyj: Poučte sa z našich chýb, nebuďte od Ruska závislí

Pozerajú sa na hrôzu a pomáhajú

Kolegovia Lukáš Onderčanin a Jozef Jakubčo majú za sebou náročné rozhovory a obrazy, na ktoré sa nezabúda.

Písali o práci súdnych lekárov zo Slovenska, ktorí obhliadajú telá obetí padlých počas vojny na Ukrajine. Napriek tomu, že na začiatku článku sme uverejnili upozornenie, že fotografie použité v tomto článku nie sú vhodné pre citlivé povahy a sú na nich zobrazené telesné pozostatky, kolegovia pracovali s témou citlivo, aby vyrozprávali príbehy slovenských lekárov, ktorí pomáhajú na miestach, kde prúdom tečie utrpenie.

"Výsledky DNA analýzy môžu spojiť potenciálneho páchateľa priamo s obeťou alebo s miestom činu, kde sa vyšetrovaný skutok stal. Je to dôležité v prvom rade pre obete vojny a ich identitu a život, ktorý niekde žili," hovorí lekár Norbert Moravanský zo Slovenska.

Čítajte: Slováci im berú DNA, môžu tak nájsť zločincov. Telá ruských vojakov nik nechce

Čo platí na Slovensku?

Neochota parlamentu umožniť súdu rozhodnúť, či má byť Robert Fico stíhaný väzobne, stále rezonuje. Vzniklo veľa komentárov, dokonca aj náznak koaličnej krízy, veľa sa hovorilo o beztrestnosti politikov. Podľa novinára Toma Nicholsona na Slovensku ani po 30 rokoch neplatí, že k podozrivému politikovi štát pristupuje rovnako ako k obyčajnému občanovi. Náš bývalý kolega nevie odhadnúť, ako stíhanie Fica dopadne, ale pomerne jasne tvrdí, "ak sa Fico vráti, je to koniec".

V rozhovore s kolegom Romanom Cuprikom hovorí o kauzách Smeru a väzbách Bödörovcov na Ficovu stranu. Takisto hovorí o Kollárovi: o šéfovi parlamentu Borisovi a o stíhanom konkurznom právnikovi Zoroslavovi.

Čítajte: Tom Nicholson: Slovensko je veľmi hrubé, veľa ľudí chce odísť

Strach filmovej hviezdy

Kolegyňa Kristína Kúdelová sa opäť venovala tomu, v čom exceluje. Rozprávala sa so svetovou filmovou hviezdou a pootvárala jeho vnútro ako okná tmavého bytu. Louis Garrel hovoril o svojom strachu z budúcnosti. Nielen preto, že natočil film o klimatickej kríze.

"Bojím sa toho, že v jednej chvíli vyjdú pätnásťročné deti do ulíc a vytiahnu svoje kalašnikovy. Budú na nás strieľať, lebo budú mať pocit, že niet inej cesty, ako sa zachrániť. Videl som už toľko bláznivých vecí, že by ma vôbec neprekvapilo, keby som raz na ceste do obchodu narazil na ozbrojené deti. Radšej sa im teda rýchlo prispôsobím a podriadim. Povedzte, čo mám urobiť, a ja to urobím. Len, prosím, nestrieľajte," povedal Garrel.

Čítajte: Louis Garrel pre SME: Bojím sa terorizmu detí. Za klímu budú bojovať s kalašnikovom

Kto zarába na tankovaní?

Ak sa zamýšľate nad tým, odkiaľ pochádza benzín či nafta v jednotlivých čerpačkách a kto na Slovensku zarába na tankovaní, a kto vládne slovenskému trhu s palivami, tak si určite prečítajte článok kolegu z Indexu Tomáša Vašutu, ktorý pre čitateľov zmapoval 15 najväčších sietí a zoradil ich podľa počtu čerpacích staníc.

Čítajte: Viete, čo tankujete na OMV či Shell a komu patria čerpačky?

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME