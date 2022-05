ZKH píše: Geissenovci namiesto Zelenského sú hlbší problém Slovenska

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Geissenovci dôležitejší ako Zelenskyj

Návšteva Geissenovcov na Slovensku len podčiarkla úroveň, ktorú v krajine dlhodobo máme. Milionár, ktorý zbohatol na plagiovaní návrhov športového oblečenia Nike a Adidas, zavítal na Slovensko aj s manželkou a dostal treatment ako štátnik.

Nevkus už znásobilo len to, že Richard Sulík Geissenovcov zobral do parlamentu, ale na príhovor prezidenta Zelenského v parlamente si už čas nenašiel.

Podľa ministra hospodárstva sú tri diely reality šou Geissenovci obrovským prínosom pre krajinu. Zelenskyj svoj príhovor ohlásil príliš narýchlo, takže si už nemohol zmeniť program. Zaujímavé, že všetci ostatní to dokázali, vrátane premiéra.

Môžeme tak slobodne po tomto týždni povedať, že sme aj naďalej krajinou plagiátorov. Krajina, kde vrcholoví politici na kultúru vlastne neveria. Krajina, kde v Smotánke ukazujeme tancujúceho Harabina a kde na Plese v opere ešte pred pár rokov rokmi hopsal Marian Kočner. Krajina, kde pred prezidentom nášho suseda, ktorý je vo vojne, dostane prednosť bizarná nemecká postavička a minister hospodárstva sa to nebojí povedať nahlas a hrdo.

My sme vlastne tiež tak trochu fejkové tepláky, ktoré pán Geiss predával. Máme také polovičné fejkové reformy, fejkových fašistov v parlamente, ktorí vždy, keď príde na nacistické symboly, nevedia, nevideli, náhodička. Fejkové cyklotrasy v meste, ktoré sme len nakreslili na obyčajnú cestu, a cyklisti stále hrajú hry o život kľučkovaním v rannej špičke.

Bohužiaľ, je možné, že to bude tak, že Richard Sulík u voliča zabodoval viac práve s bizarnou rodinou v Štiavnici, ako by zabodoval v parlamente s prezidentom Ukrajiny.

Ale nejde len o Geissenovcov. Ide to naprieč - od tenisiek premiéra Matoviča na prijatí veľvyslanca, cez Borisa Kollára, ktorý počas lockdownu vyváža kamarátky do lekárne, až po Petra Pellegriniho, ktorý si do zatvorených obchodov chodí upravovať obleky.

Pamätníci si možno spomenú aj na príbeh poslanca Smeru Kvorku, o ktorom tiež kedysi rozhodoval mandátový a imunitný výbor a ochránil ho. Bizarný príbeh poslanca, ktorý chodil za mladučkou sedemnásťročnou (!!!) Rómkou Zdenkou do rómskej osady Bambusky v Martine, sa skončil tým, že vtedy 50-ročný poslanec Kvorka vraj dal zbiť jej 17-ročného priateľa Lacka a ešte predtým ho násilím naložil do auta a odviezol preč. Súd ho nakoniec pre nedostatok dôkazov oslobodil. Pachuť trápna však zostala.

Poslanec Kvorka bol, mimochodom, poslancom do roku 2020. Kauza z Bambusiek sa stala v roku 2010.

Pridajme k tomu bitky v parlamente, alkoholové excesy poslancov, kauzy - nemáme dobrú bilanciu. Geissenovci sú len symptóm. Problém bude hlbší.

Rozhovory ZKH: Krajčí aj Jorge González v jednom týždni

V newsletteri v piatok vyberám vždy aj rozhovor, ktorý mi cez týždeň buď urobil najväčšiu radosť, alebo ma zaujal. Mám preto pre vás tento týždeň dva tipy - jeden príjemný, druhý trochu menej.

V nedeľu sa skončila šou televízie Markíza Let's Dance. Keďže v nej tancoval môj muž, v podstate som po prvý raz v živote túto šou videla, pozerala a každú nedeľu sa jej aj zúčastnila. A hoci bolo od prvého momentu jasné, že vôbec nie som cieľovka a ani nikdy nebudem, bolo to pre mňa veľmi príjemné a zábavné, a prekvapivo to nebolo nijako náročné počas celých desiatich týždňov.

Za veľké obohatenie života považujem to, že som sa tam stretla s porotcom, modelom, choreografom a podnikateľom Jorge Gonzálesom, ktorý roky študoval na Slovensku, keď sem v roku 1985 prišiel z chudobnej Kuby.

Je to láskavý, milý, vtipný aj bystrý človek, ktorý na Slovensko priniesol provokatívny vietor extravagantnej módy, otvorenej komunikácie o svojej sexuálnej orientácii v kombinácii s vysokými podpätkami, na ktorých chodí lepšie a ladnejšie ako ja.

Rozhovor s Jorgem vôbec nebol banálny, prebrali sme aj to, ako prežíval Nežnú revolúciu, aj to, ako byť slobodný a mať sa rád.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/bIUlqQ9P.html

Druhý rozhovor bol pre mňa v tomto týždni najnáročnejší - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí ostro kritizuje svojho nástupcu Lengvarského. Tvrdí, že sa nestíha výstavba nemocníc z plánu obnovy.

Ostrý rozhovor ma stál veľa prípravy, pretože téma nemocníc a interných rokovaní je dosť náročná. Verím, že si však urobíte po jeho pozretí lepší obraz o tom, čo sa deje s plánom obnovy a či stíhame postaviť nové nemocnice alebo nie.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/667AoLsp.html

Tip na podcast týždňa

Keď píšem tento newsletter, práve sedím v miestnosti s asi dvadsiatimi mužmi. Okrem mňa je tu ešte jedna ďalšia žena a debatuje sa tu o embargu na ropu a o ekonomických otázkach. Len pred malou chvíľou ma kolega novinár oslovil slečna, hoci mám takmer 34 rokov. Keby som dostala euro za každú slečnu na týchto akciách, kupujem si nové auto.

Táto choroba mužov, keď si ženy buď pomýlia s asistentkou, alebo automaticky považujú každú ženu za nesvojprávnu, mladučkú alebo hlúpučkú, je pre mňa trochu únavná, ale nie o tom som chcela.

Napravila som si chuť mojou najobľúbenejšou novinárkou v USA Karou Swisher, ktorá si tento týždeň pozvala do svojho podcastu Sway Clarissu Ward - vojnovú reportérku CNN, absolútne badass nebojácnu ženu s dosť brutálnymi príbehmi z viacerých konfliktov. Dve výrazné, úspešné ženy debatujú o Ukrajine, o novinárčine aj o svete. Zlepšilo mi to dosť náladu.

Ako mať lepší vzťah s rodičmi?

Mnohí mi často píšu, ako sa rozprávať s rodičmi, keď máme iné názory. The Atlantic má zaujímavý článok aj s praktickými tipmi, čo robiť, aby ste sa navzájom rešpektovali, rozprávali a mali sa radi. TLDR - rozprávať sa, rešpektovať sa, a nepovažovať rodičov za hromozvod emócií. Článok nájdete tu.

Hudobná bodka

Keďže tu máme nové časy, keď je na začiatku mája 31 ºC, tohtotýždňová bodka je song letného párty tipu. Diplo & Miguel a ich tanečné Don't forget my love som si šla v najväčších horúčavách a snažila sa predstaviť si, že som niekde na dovolenke v Karibiku.

Ak ste sa dostali až sem, dočítali ste tretie vydanie môjho newslettera ZKH píše. Ak sa vám páčil, budem rada, ak ho budete zdieľať pre ďalších ľudí. Ak chcete podporiť nezávislú žurnalistiku, budeme radi, ak si predplatíte denník SME. Ak chcete podporiť aj mňa, urobíte tak, keď si predplatíte SME cez ktorýkoľvek môj článok alebo video na SME.