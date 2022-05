Haló, je 21. storočie! (komentár)

Aj ženy sú popieračky, teda udržiavačky peknej tradície obťažovania.

Ak odborníčka na psychológiu práce hovorí, že sexuálne obťažovanie na Slovensku sa považuje za akýsi folklór, len ťažko by sme našli ženu, ktorá by to nemohla potvrdiť. Rovnako možno podpísať vyjadrenie, že sa to netýka len medicínskych odborov.

Autorka tohto textu to nezažila na chirurgii, ale na slovenskej literatúre 20. storočia. Z tohto predmetu si mohli robiť diplomovku len spolužiaci. Ženský mozog sa totiž podľa niektorých literárnych vedcov dokáže vyvinúť len do takej podoby, že jeho majiteľka dokáže rozumieť nanajvýš literatúre obdobia realizmu.

Spotenú ruku, ktorá patrila pedagógovi s profesorským titulom, si odstraňovala z kolena na skúške z teórie literatúry. Lákavú ponuku prísť si po doklady do istého hodinového hotela v Rači so slzami v očiach odmietala dopravným policajtom.