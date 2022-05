Kroky Fínska a Švédska nasvedčujú, že bezpečnostné garancie EÚ na papieri nestačia

Ruský útok proti Ukrajine je pre Európu ako 11. september 2001 pre Spojené štáty.

Autor pôsobí v Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe

Ruský útok proti Ukrajine je pre Európu ako 11. september 2001 pre Spojené štáty. Chápanie bezpečnosti budeme vďaka tomu rozdeľovať na obdobie pred a po invázii. Niektoré krajiny už zásadne upravili svoju bezpečnostnú politiku a ďalšie zmeny postupne pribudnú rovnako ako v prípade dvadsaťročného boja proti terorizmu.

Šanca, že sa vojna u nášho východného suseda preleje do budúceho roka, pritom potrebu týchto zmien len zvyšuje. Ak ich dôsledky už teraz poriadne nedomyslíme, budeme neskôr riešiť zbytočné problémy rovnako, ako keď sme s horúcou hlavou išli do Iraku či Afganistanu.

Snaha o vstup Fínska a Švédska do NATO je najlepší príklad týchto ďalekosiahlych zmien.

Vojna mení plány

Ešte pred pár mesiacmi to vyzeralo tak, že Európa je na najlepšej ceste riešiť v najbližších rokoch najmä hospodársku obnovu po covide a dávať do poriadku štátne rozpočty, ktoré zvnútra začínala rozožierať inflácia. Zvyšovanie výdavkov na obranu nemalo v tomto kontexte najlepšie vyhliadky do budúcnosti. Ale vojna mení plány a núti štáty k zmenám.