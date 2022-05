Je čas učiť deti pravdu: Sovietsky zväz nás neoslobodil (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Ôsmeho mája oslavujeme koniec druhej svetovej vojny. A víťazstvo nad fašizmom. Niekde inde, teda v Rusku a deviateho mája, oslavujú tiež víťazstvo nad fašizmom a víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne.

Koniec druhej svetovej vojny je nepopierateľný a je aj dobrým dôvodom na oslavu. To isté platí o víťazstve nad fašizmom, pod ktorým sa myslí najmä nemecký nacizmus. Len blázon by tvrdil opak.

Lenže dnes, v roku 2022, by sme si už konečne mohli povedať, že tým sa to neskončilo, dejiny pokračovali. Mohli by sme si konečne, počas ďalšieho výročia, povedať pravdu, mohli by sme sa k nej postaviť čelom a učiť ju napríklad naše deti.

Sovietska verzia dejín

Podľa sovietskej verzie dejín zvíťazili v druhej svetovej – Veľkej vlasteneckej vojne – Sovieti, teda najmä Rusi, a potom ešte tak trochu aj Američania, Briti a Francúzi. No hlavne tí Sovieti, teda hlavne Rusi.

To Sovieti od nás vyhnali Nemcov a oslobodili nás od nacistov, teda zverov, a urobili to za cenu nesmiernych ľudských obetí, takže si zaslúžia našu vďaku. A tiež to urobili z čisto humanistických pohnútok, lebo takí proste sú: oslobodzujú.