Hlasovacie Waterloo o vydaní Fica už nemusí veľmi mrzieť (komentár)

O porážku pôjde až vtedy, ak súd rozhodne v neprospech obžaloby.

Koniec väzby Roberta Kaliňáka môže znamenať iba to, že kolúzne dôvody jeho zadržiavania pominuli. To zároveň znamená, že hlasovacie Waterloo o vydaní Fica už nemusí veľmi mrzieť. Keďže – logicky – prinajhoršom (pre neho) by z väzby obratom vypochodoval tiež.

Prepustenie nehovorí nič o vine ani nevine. Iba toľko, že trestné stíhanie pokračuje na slobode. Paradoxne, v tomto svetle ešte viac bije do očí, aké neprimerané boli reči typu „najväčšia prehra koalície“, ktoré sa šírili po hlasovaní o Ficovi.