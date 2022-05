Budúcnosť Európy sa nepíše len v Budapešti a Varšave

Maďarská ani poľská vláda nemôžu z dlhodobého hľadiska ignorovať proeurópske nastavenie obyvateľstva.

Autorka je novinárka maďarského spravodajského portálu HVG. Článok je súčasťou projektu organizovaného think-tankom Visegrad Insight, ktorý sa týka Konferencie o budúcnosti Európy.

Dva dni po vypuknutí vojny na Ukrajine sa Ukrajinka Natalia Ablejevova prihlásila na hraničnom priechode Beregsurány, čo je maďarská dedina s iba 600 obyvateľmi. Žena utekajúca pred bombardovaním si však so sebou priniesla viac než len svoj kufor: mala so sebou dve malé deti, ktoré spoznala len niekoľko hodín predtým.

Neďaleko maďarských hraníc ju zastavil ich otec a požiadal ju, aby jeho deti vzala so sebou do Maďarska, kde sa stretnú so svojou matkou a vyzdvihne ich. O niekoľko hodín neskôr boli obe deti bezpečne na zadnom sedadle matkinho auta.

Od 24. februára nespočetné množstvo príbehov, ako je Nataliin, dokazuje, že solidarita zďaleka nie je len prázdnou frázou, ktorú vyslovujú európski politici na protokolárnych podujatiach.