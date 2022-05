Sulík zaviedol celé Slovensko

Nie je pravda, že Slovensko (a Maďarsko) je odkázané na ruskú ropu.

Autor je politológ a publicista

Richard Sulík týždne pretláča vo verejnom priestore, že sa nemôžeme odpojiť od ruskej ropy, lebo Slovnaft nevie spracúvať inú ako „ťažkú“ ruskú ropu, zmena technológie by trvala dlho a stála by veľa. Akceptovali to politici aj médiá a berie sa to ako fakt.

A to napriek tomu, že vyvstáva logická otázka – načo sme potom „pre prípad výpadku ruskej ropy“ budovali prepojenie na ropovod Adria? Ak ho reálne nedokážeme využiť?

Slovnaft nie je závislý od ruskej ropy

Lenže nič z toho, čo Sulík hovorí, nie je pravda.