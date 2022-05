Toto Matovič Sulíkovi neodpustí (komentár)

Stámilióny už ministrovi financií nestačia, potrebuje miliardy.

Napriek všemožným hodnotovým a názorovým rozporom sa azda zhodneme, že súčasný poriadok sa riadi inými politickými pravidlami, než sme boli zvyknutí, čo nám zásadne komplikuje úroveň rozvratu koaličných vzťahov. No aj v tejto špecifickej realite to vyzerá tak, že aktéri sa navzájom ženú do slepej uličky.

To neznamená, že z nej niet cesty von, ale zatiaľ stále prikladajú do kotla. Napríklad čerstvé tabuľkové prepočty ministra financií, ktorý nimi chce ukázať, aký materiálny rozmach rodín s deťmi prináša „návrh Igora Matoviča“, ibaže ho „blokuje SaS“, už pripomína brožúrku Richarda Sulíka o eurovale ako ceste k socializmu.

Rozdiel je v tom, že Sulík vtedy nezneužíval štátne orgány, zatiaľ čo Matovič stranícku agendu zdobí ministerskými insígniami, ale to už dnes nikoho nezaujíma.

Ešte horšiu provokáciu si však dovolil Sulík voči Matovičovi. Prijal totiž hodenú rukavicu a prišiel s alternatívnym návrhom na kompenzáciu rastúcich cien. Opovážlivé až drzé!