Ukrajina si zaslúži byť od zajtra prijatá do Európskeho politického spoločenstva (pohľad veľvyslanca)

Dĺžka procesu vstupovania do európskych štruktúr vyvoláva frustráciu.

Ukrajinský prezident Zelenskyj so šéfom delegácie EÚ na Ukrajine Mattiom Maasikasom. (Zdroj: TASR/AP)

Autor je veľvyslanec Francúzska na Slovensku

Hrozná, nevyprovokovaná a neospravedlniteľná agresívna vojna Ruska proti Ukrajine nás všetkých poburuje neprijateľnou brutalitou, útokmi na civilistov vrátane detí, ničením škôl a nemocníc, systematickým znásilňovaním a drancovaním. Útoky na ukrajinské poľnohospodárske kapacity a námorná blokáda pripravujú mnohé krajiny o dôležité dodávky potravín a spôsobujú celosvetovú potravinovú krízu.

Tieto odsúdeniahodné činy a ich dôsledky si vyžadujú rozhodné a koordinované reakcie Európskej únie, NATO a skupiny G7.

Ruské sily sa musia okamžite a bezpodmienečne stiahnuť z celého ukrajinského územia. Podporujeme napadnutú Ukrajinu v súlade so zásadami Charty OSN a budeme pokračovať vo vojenskej, finančnej a humanitárnej pomoci tak dlho, ako to bude potrebné, až do jej víťazstva.

Neuznáme žiadne zmeny hraníc uskutočnené pod nátlakom. Zároveň posilňujeme našu kolektívnu obranu a ochranu východného krídla Severoatlantickej aliancie, nie sme však vo vojne s Ruskom.