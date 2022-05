Premiér nerobí prácu, za ktorú ho platíme (komentár)

Jeho pasivita je hrubým porušovaním pracovnej disciplíny.

Hodnotenie pracovnej morálky politikov je chúlostivá činnosť. Z času na čas novinári napríklad urobia štatistiku dochádzky do parlamentu, účasti na hlasovaniach, rátajú predložené zákony a pozmeňujúce návrhy. Čitateľ si zafrfle, že keby zamestnanec takto ne/chodil do práce, tak by ho vyhodili.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ibaže úlohou volených politikov je zastupovanie občanov, čo sa nemeria účasťou na hlasovaní, respektíve kritériá si volia ich voliči. Keď opitý Slota močí z terasy alebo poslankyňa Tabák líha do krištáľovej studienky tam, kde najhlbší je les, svojich voličov zastupujú priam vzorne.

V prípade členov vlády je to však inak. Hoci to môže byť kontraintuitívne, sú to nevolené vysoké úradnícke funkcie, kde sa narába s mocou pochádzajúcou od všetkých občanov, a preto sa na týchto úradníkov smú, majú a musia klásť isté univerzálne nároky, ktoré možno vyhodnotiť podľa objektívnych kritérií.