Moja mama trpí, pretože svojej dcére nespôsobím Sviatosť zmierenia

Posielame deti, aby na kolenách jachtali do ucha cudziemu chlapovi, že sú zlé.

Autorka je režisérka

Mala som osem rokov a my Husákove deti sme sa tlačili každú nedeľu pred oltárom. Po omši naše matky odpisovali strojom naťukané učivo z katechizmu prilepené izolepou na okno. Potom sme šli do cukrárne a mama kúpila likérové špice, pretože nestihla upiecť koláč. Bolo treba vydržať do jari, potom bude slávnosť pre prvoprijímajúcich a my deväťročné deti požijeme Krista a víkend sa vráti do normálu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chveli sme sa očakávaním, bolo treba ušiť biele šaty a zohnať venček a závoj a rukavičky a sviecu a tortu a prvé hodinky. A potom sme my detské nevesty prijali do svojho srdca Ježiša, čiže nám dali oblátku. Recept hladká múka a voda.

A v tieto dni moja mama trpí, pretože toto ja svojej dcére nespôsobím.