Bez Matoviča by slovenská politika bola lepšia (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Hovorilo sa, že je pandémia, a to pandémia ťažká. A bola to pravda. Lenže teraz už žiadna pandémia nie je a vláda napriek tomu riadi Slovensko tak, že keby rovnako riadila bufet v Kysaku, už by ju dávno vyhnali vidlami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je to praktická ukážka, ako v čo najkratšom čase naštvať úplne každého a zvyšok prinajmenšom sklamať: stačí, aby to celé viedol megaloman a génius (podľa vlastného názoru) a zvyšok bol nekompetentný, až srdce plače – česť výnimkám. Skrátka, aby nemali ani potuchy.

Nech je príkladom Eduard Heger, podľa ktorého nie je pravda, že sa učiteľom nebudú zvyšovať platy – budú sa, ale len tým, ktorí majú deti, tak čo sa sťažujú? V Kysaku sa už otvárajú stodoly, lebo presne takto sa to nerobí; teda ak naozaj úmyselne nechcete naštvať voličov.

Celý tento nevkusný zmätok má však jedného spoločného menovateľa, ktorým je už tretí rok Igor Matovič. Práve preto je jasné, že slovenská politika by bez neho – povedzme od 22. mája 2022 – bola naozaj lepšia.

Lebo Fico

Matovičovou vlajkovou loďou bola napríklad očista štátu. Čítaj: Fico pôjde do basy. No a keď mu parlament, v ktorom mal kedysi ústavnú väčšinu, neodhlasoval vydanie Fica súdu a bol to absolútny politický debakel, povedal, že koaličného partnera si človek nevyberá, hoci práve on si vybral Borisa Kollára. (A napriek tomu môže za všetko Sulík.)