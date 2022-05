Ako nám „konzervatívci“ rozbili financie (komentár)

Pôrodnosť nezvýšia, ale aspoň to bude drahé.

Keď je o zdemolovaní verejných financií fakticky rozhodnuté, môžeme prejsť od apelov na zodpovednosť k veselším témam. Načo si kaziť deň dohadmi, či po miliardovej prorodinnej revolúcii príde štrnásty dôchodok a rodičovský bonus za tristo, päťsto alebo osemsto miliónov, keď už je aj tak všetko fuk?

V kontexte aktuálneho rozdávania je napríklad akademicky zaujímavé, ako slovenskí „konzervatívci“, ktorí roky rozprávali o nezodpovednom hospodárení Smeru, nutnosti trikrát obracať každé euro a prikrývať sa len dostupnou perinou, ženú Slovensko do fiškálnej priepasti.

Na okraj pripojme terminologickú poznámku, že píšeme „konzervatívci“, lebo bez úvodzoviek by to bola urážka poctivého konzervativizmu. Na Slovensku si totiž toto označenie privlastnil konfesijne orientovaný ideologický prúd, ktorý by si zaslúžil presnejšie označenie kresťanizmus (proti označeniu za kresťanských demokratov by sa časť reprezentantov ohradila).

„Konzervatívne“ kruhy totiž plán Igora Matovičaoceňujú ako prostriedok na zvýšenie pôrodnosti, čo je mnohovrstevná irónia. Konzervatívcovi by sa totiž malo zvlniť obočie nad ambíciou politikov meniť správanie ľudí v takej intímnej a súkromnej oblasti, akou je reprodukcia.