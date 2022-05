Dna niet alebo pokrok nezastavíš

Lukašenko poľuje na umelcov a novinárov. Matovič sa zahrieva.

Autorka je lekárka a spisovateľka, žije v Michalovciach



Na večernej prechádzke stretnem na chodníku opustený písací stroj. Kedysi som na takom v nemocnici vypisovala žiadanky a úmrtné listy.

Niekedy by sa ešte hodil. Napríklad na péenky, na ktoré e-zdravie stále nedorástlo. Lebo to moje písmo v zmysle hesla, čo nepoužívaš, o to prídeš, je stále horšie.

Článok pokračuje pod video reklamou

S obdivom preto hľadím na mladých Bielorusov v reportáži z Varšavy, ktorí raz týždemne na bielom papieri modrým perom píšu listy politickým väzňom svojej krajiny. Podľa ľudskoprávnych organizácií je ich tam momentálne 1204.

Za mrežami alebo v domácom väzení z politických dôvodov je ich však oveľa viac. Medzi nimi aj Juliin brat a jeho manželka.

JuliaCimafiejevová je bieloruská poetka a prekladateľka, ktorá napísala báseň o takýchto, často nedoručených listoch.