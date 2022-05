Heger má úlohy presahujúce Slovensko (komentár)

Macron by chcel riediť členstvo Ukrajiny, Heger patrí k opačným hlasom.

Nádeje, že Heger dokáže ustajniť Matoviča, rozptýlil on sám. Jednak nám vysvetlil, že sa cíti byť podriadený koaličnej štvorke. Pri prorodinnom balíčisku sa zase rozhodol vnímať jeho ideologickú funkciu a zabudnúť na náklady (!!!).

Mohli by sme sa pýtať, kde sú výsledky jeho dostávania SaS na palubu, keďže balík s podporou kotlebovcov a tarabovcov prebleskol parlamentom v nezmenenej podobe.

Pritom ak by išlo o podvihnutie prídavkov na deti a zdanenie Slovnaftu, oheň na streche nemusel šľahať do takých výšok. Niekto to takto zjavne má rád, však pán Matovič.

Heger možno nemá akútnu potrebu premeniť politický kapitál nahonobený dobrou angličtinou a správnym postojom k Ukrajine na domácu autoritu. A radšej ustúpi lídrovi rebríčka nedôveryhodnosti Igorovi Matovičovi v túžbe po sebarealizácii.

Veď doteraz sa to osvedčilo, tak prečo ho nenechať pracovať v žiari reflektorov?