Ten, čo urobil zo špeciálneho prokurátora nadávku (komentár)

Keby bolo Kováčikovi všetko prešlo, mohol by to právny štát rovno zabaliť.

Našťastie, ešte nemusíme nad Slovenskom a jeho justíciou lámať palicu. Stalo sa niečo, čo by si za kraľovania Fica nikto nevedel predstaviť a už na tom nikto nič nezmení.

Keby Najvyšší súd nebol potvrdil neprávoplatný názor nižšej inštancie, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik patrí do väzenia, bolo by to naozaj zlé.

Museli by sme to rešpektovať, pretože s rozsudkami neradno zaobchádzať tak, že si vyberáme, ktorý sa nám páči a ktorý nie. Museli by sme sa uspokojiť s tým, že podľa súdu vina nebola preukázaná a hotovo.

Lenže v Kováčikovom prípade by sme cítili, že ide o zrážku s realitou a slabá spravodlivosť si jednoducho vybila zuby. Totiž možnosti aj veľmi bujnej fantázie presahuje pokus predstaviť si také odôvodnenie, ktoré by odstránilo pochybnosti.

Tie pramenia z dobre známych faktov, najmä smutného skóre 64 : 2. Ďalej tisíce, ktoré mal voľne uložené v momente zadržania vo vrecku, v aute aj doma. Predtým 204-tisíc v hotovosti vložených na účet a túto transakciu polícia nikdy nevyšetrila.

Bezočivosti, ako keď v roku 2020 zastavil trestné stíhanie Fica, čím šiel proti svojmu vlastnému prokurátorovi Honzovi. A potom nález množstva nevybavených megacitlivých spisov v jeho kancelárii.