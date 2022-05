Matovič môže deti predhodiť diletantom aj predátorom (komentár)

Megalomanský projekt prináša obrovské riziká.

Jeden deň stačil parlamentu na to, aby prerokoval celú megalomanskú hlúposť s názvom služby pre deti. Je to veľmi krátky čas na to, aby si ktokoľvek naplno uvedomil, aké všemožné riziká to so sebou prináša.

Samosprávy už teraz avizujú, že rodičia si v konečnom dôsledku priplatia za služby, na ktoré im štát peniaze nedá, pretože ich napumpuje do služieb pre deti.

Všetci máme v živej pamäti registráciu na očkovanie: ponižujúcu skúsenosť, keď ani tí, pre ktorých je klikanie myšou denným chlebom, neboli schopní zaregistrovať svojich rodičov do „prehľadného a používateľsky príjemného“ formulára. Presne tento pocit bude teraz čakať rodičov týždeň čo týždeň, inak si krúžok zaplatia zo svojho.

Škody napáchané na duševnom zdraví rodičov sú síce bolestivé, no ešte stále sme sa nedostali k najhoršiemu. Igor Matovič totiž prostredníctvom ďalšej atómovky úplne bez problémov dáva deti do rúk nevzdelaným, neovereným a potenciálne nebezpečným ľuďom.

Do zoznamu poskytovateľov krúžkov sa totiž bez ťažkostí dostanú aj diletanti či predátori.