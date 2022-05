Ťaženie za výnimkou na zníženie DPH na palivo by sa malo skončiť úspechom.

Keďže EK už jeden precedens umožnila, ťaženie za výnimkou na zníženie DPH na palivo by sa malo skončiť úspechom. Komisii by sa totiž veľmi zložito vysvetľovalo, že Slovensku nedovolila ísť pod minimálnu európsku sadzbu DPH, keď to už umožnila Poliakom.

Ak o zníženie DPH na benzín a naftu nemá väčšina členov EÚ záujem, zrejme majú akési ekonomické vysvetlenie. Isté však je, že dočasné krátenie dane je vždy rozumnejšie riešenie než cenový strop, aký nariadil Orbán v Maďarsku.