Užitoční idioti v OĽaNO (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Súťaž o najnechutnejšie vyhlásenie týždňa sa začala zostra, keď Igor Matovič povedal, že novinári naňho útočia, lebo nie je LGBTI.

To však bol ešte len pondelok, takže Robert Fico mal dosť času spamätať sa a v utorok to dorovnal mimoriadne elegantným vyhlásením, že koalícia si peniazmi pripravuje rómske rodiny na voľby.

Urobil to napriek tomu, že prakticky neexistujú voľby, v ktorých by práve jeho strana nebola podozrivá z kupovania rómskych hlasov. A urobil to, hoci veľmi dobre vieme, čo sa myslí, keď sa povie, že peniaze pôjdu len – žmurk, žmurk – pracujúcim rodinám.

Tak bol stav v tejto súťaži po utorku vyrovnaný, čo Igora Matoviča nemohlo nechať chladným, takže napokon vyhlásil, že je na hlasovanie s fašistami hrdý, čím v tejto súťaži zvíťazil. Zatiaľ.