A vy zase bijete černochov!

Je to stále to isté. Človek trebárs zašemotí niečo o slovenskej účasti na holokauste a dozvie sa, že by mal radšej hovoriť o genocíde Indiánov v Amerike alebo Arménov Turkami. Je v tom ukrytá manipulatívna výčitka, že si vlastne pokrytecká sviňa, ktorej sú tieto katastrofy ľahostajné.

Hlavný úmysel je oveľa jednoduchší – nevenujme sa brvnu vo vlastnom oku či iným nepríjemným témam.