Zastaraný zákon meníme neskoro

Ministerka Milanová tvrdí, že sa zasekol v parlamente.

Autor bol šéfredaktor spravodajstva STV, predseda SSN a hovorca prezidenta Rudolfa Schustera

Pokuta 722-tisíc eur a penále až do výšky 19 miliónov eur ročne. To je to, čo sme sa dozvedeli z úst ministerky kultúry Natálie Milanovej k návrhu zákona O mediálnych službách, ktorý sa vraj „zasekol“ v parlamente. Tu je jeho príbeh.

Článok pokračuje pod video reklamou

Úradný vestník EÚ uverejnil 14. novembra 2018 Smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/1808. Účinnosť nadobudla dvadsať dní od zverejnenia. Naše ministerstvo o tom vedelo.

Čo je pre nás v tomto rozsiahlom dokumente podstatné? Že vo všetkých členských krajinách EÚ mení zákony upravujúce televízne vysielanie a celý digitálny priestor. U nás najmä existujúci zákon o vysielaní a retransmisii, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2000. Zmeniť sme ho mali do decembra 2020.

Prečo je zmena potrebná?

Ak chceme označiť hlavný problém platnej legislatívy, je to jej zastaranosť. V čase schválenia zákona celodenné pripojenie na internet v „silnej“ i „slabej“ prevádzke stálo takmer 50 eur, film ste sťahovali hodiny.