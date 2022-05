Nezávislé osobnosti vedú hybridnú vojnu proti rozumu (komentár)

Všetko je možné a nič nie je pravda.

Bolo by márne pokúšať sa presnejšie vystihnúť úroveň politicko-ekonomickej diskusie na Slovensku, keď to najdôležitejšie na tomto mieste povedal kolega Schutz: je to tu ako u blbých. Predsa len sa však parametre súčasnej debaty vyznačujú istými osobitosťami, ktoré si vyžadujú pomenovať.

Je to otrepané, ale musíme hovoriť o hybridnej vojne. Vyznačuje sa snahou zahltiť auditórium toľkými informáciami, až rezignuje na fakty. Ilustrujme si to na príklade argumentov samozvanej prorodinnej koalície.

Totiž, nech kritici balíčka Igora Matoviča povedia hocičo, dozvedia sa, že klamú, a zároveň, že síce majú pravdu, ale presne tak to má byť. Vysvetlíme.

Na začiatku boli reči o podpore demografie. Potom s nimi Matovič prestal a do vlastného materiálu napísal, že s pôrodnosťou zrejme nič nespraví. No jeho roztlieskavačom na čele s renesančne nadaným Petrom Kremským to neprekážalo, takže doteraz svorne verklíkujú demografický „argument“.