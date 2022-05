Matovič otvára druhý front (komentár)

Kauza s dúhovou vlajkou je návnada.

Jedno sa Matovičovi musí nechať. Je šikovný iluzionista. Svoj „prorodinný“ balíčisko totiž dokázal postaviť ako spor o podporu rodiny. Čo je blud a klam od samého začiatku.

Kto počúval dišputy okolo návrhu, musel sa čudovať. Ani nesúhlasná SaS totiž netvrdila, že s daňovým bonusom nemožno nikdy hýbať, ani proti zvýšeniu prídavkov sa nestavala a krúžkovné mala táto strana dokonca v programe. Bránili sa načasovaniu a spôsobu.

Až sa zdá, že takto to malo byť. Aby konzervatívne spektrum parlamentu, vidiac totem demografickej bomby, nedokázalo odvrátiť zrak a muselo za to zahlasovať. Lebo oni si nedajú vyhovoriť, že keď rodinám dáte čosi do vrecka a zároveň im uberiete na službách (ošklbané samosprávy), nebude to fungovať ako afrodiziakum.

Matovič však hodil ideologickú návnadu a urobil to spôsobom, aby sčítal duše, ktoré s ním budú lámať pravidlá „za dobrú vec“.