Nestačí, že je prezidentka príjemná

Budeme si ju pamätať ako tú, čo nezabránila klérofašistom dostať sa k moci?

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Ale vaša reč nech je áno – áno, nie – nie. Čo je navyše, pochádza od Zlého. Ježišova reč na vrchu, ako ju zachytil Matúš, podáva to najpodstatnejšie, čoho sa má držať človek, ktorý sa považuje za kresťana.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to vina, ktorá trvá,“ vysvetlil Fedor Gál, prečo musí vrátiť vyznamenanie po tom, ako bolo udelené aj fašistom zo slovenského štátu. Fedor Gál sa za kresťana nepovažuje, jeho slová sú však presne také, aké odporúčal Ježiš – áno, nie.

„Ak by sme teda chceli vyznamenať len ľudí, ktorí mali jasný život, mohli by sme sa dostať do problémov,“ píše František Mikloško, ktorý sa za kresťana považuje. Ani áno, ani nie. Iba dačo navyše, pre čo on rovnaké vyznamenanie teda určite nevráti.

Prezidentka najprv svoje rozhodnutie obhajovala, lebo návrh udeliť Rad Ľudovíta Štúra I. triedy ľudákom vraj zdôvodnil historik, ktorý vyzdvihol ich zásluhy v boji proti komunizmu. O pár dní sa už za tento akt ospravedlnila.

Najprv áno, potom nie?

Azda si medzitým naštudovala, že spomínaný historik bol autorom učebnice dejepisu, v ktorej z prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisa zotrel vinu za vyvražďovanie Slovákov počas druhej svetovej vojny.