Gyimesi s Matovičom testujú novú väčšinu (komentár)

Traja statoční dostali vechťom po tvári.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za normálnych okolností by neexistoval dôvod tešiť sa z rozkladu mocenských a štátnych inštitúcií ani z toho, že György Gyimesi so svojimi hodnotovými bratmi z fašistickej kandidátky testuje novú parlamentnú väčšinu. Tentoraz si na to vybral boj proti „propagácii sexuálnej orientácie“.

Časy sú však také, že už je všetko jedno, už sa míňajú aj teoretické scenáre, v ktorých by sa dalo vyhnúť inštitucionálnemu a fiškálnemu rozvratu Slovenska so všetkými politicko-ekonomickými dôsledkami. Takže sa môžeme aspoň zabaviť.

Z čírej zlomyseľnosti si tentoraz vyberáme falošného premiéra Eduarda Hegera, zostavovateľa najlepšej kandidátky a nominálneho predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša a Andreja Stančíka, ktorý má v klube OĽaNO imitovať postoje, ktoré si tam asi predstavujú pod liberalizmom.