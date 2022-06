Ďalšie fantómové referendum je len na odpútanie pozornosti (komentár)

Skracovať volebné obdobie referendom je zvrátenosť.

Niežeby sa do hlavy Fica ľahko vžívalo. No predsa – keď Ústavný súd pred rokom vykoľajil referendum o predčasných voľbách, dalo sa očakávať, že Smer a spol. spustí hneď petíciu s novými, upravenými otázkami. Keď, ako si spomíname, sudcovia mu poradili zmenu ústavy. A pridala sa aj prezidentka vyhlásením, že ona to vypíše, ak nájdu správny ústavný postup.

To sa však nestalo, namiesto toho rozohrávali okolo novely ústavy v parlamente rôzne šachy. Kollár i Matovič totiž kdekade vyhlasovali, že proti legalizácii skrátenia volebného obdobia cestou ústavnej zmeny nič nemajú. Ako by aj mohli, veď ľud má sväté právo zvoliť si novú reprezentáciu v ľubovoľnom čase, kedykoľvek dostane chuť.

Z pokušenia rezať si konár pod vlastným zadkom však Kollár a Matovič vycúvali, takže svitlo zdanie, že ďalších cirkusov okolo tretieho referenda za predčasné voľby – pri oboch predchádzajúcich Smer bol – bude Slovensko ušetrené. No nie.