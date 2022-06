Čo Matovič spojil, prezidentka rozdelila (komentár)

Čaputová oddelila akože pomoc od systémovej zmeny. Na tú žiada viac času.

Za spôsobom, akým prezidentka vetovala januárovú časť Matovičovho balíčka a ponechala júlovú, vidíme logiku oddeliť to, čo by sa mohlo považovať za – ehm, no – protiinflačnú pomoc, od systémovej zmeny.

Na preštelovanie rodinnej politiky má Matovič plné právo, ako sme už hlásili, ale nie takto.

Minister financií totiž zavesil svoj skorší nápad takejto reformy – prídavky, daňový bonus, krúžkovné – na širšiu (a akútnu) potrebu riešiť situáciu domácností postihnutých zdražovaním.

Odkývaním tej časti balíčka, ktorá sa má dostať do platnosti už začiatkom júla, prezidentka vyšla v ústrety Matovičovej potrebe „rýchlo dávať“, čím udychčané pretláčanie balíka obhajoval. Dávať teda bude v júli, januárovú časť legislatívy nemá prečo uháňať.