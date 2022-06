A zase v OĽaNO netušia, čo činia (komentár)

Tentoraz si Sulík zaslúži včeličku.

Skôr než podozrievať OĽaNO z premysleného komplotu proti vlastnému premiérovi môžeme hnutie viniť z toho, že už tradične netuší, čo činí. Mohlo si totiž vybrať, či bude reprodukovať, čo o vyrokovanej výnimke z ropného embarga hovorí poslanec Gyimesi, alebo čo tvrdí premiér Heger.

A vybrali si poslancovu verziu. Pretože umožňuje Sulíka trieskať po hlave „miliardovými škodami spôsobenými Slovensku“. Tie mal vraj vysvetľovať na koaličnej rade, z ktorej dočasne abstinuje.

To je istotne nemúdre, ale stokrát väčšia konina je odpovedať mu na to Gyimesiho povedačkou o „lenivom diletantovi“, ktorý Slovensku nič nevyrokoval. V Bruseli sa totiž dosiahlo to, čo si Heger žiadal, a teda rovnaké podmienky pre všetky krajiny, ktoré rokovali o výnimke. To sa aj udialo.

Že piští Slovnaft, sa pochopiť dá, potrebujú svoju situáciu dramatizovať v predvečer nutnej investície a možného extra zdanenia.