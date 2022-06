Čaputová to dokázala (komentár)

Pokles dôveryhodnosti pri tejto vláde a opozícii je mimoriadny výkon.

Bola to fuška, vyžadovalo si to tri roky práce, ale prezidentka to dokázala. Bez zodpovednosti za vládnutie, s luxusom môcť sa vyjadrovať, len keď sa jej chce, v konkurencii skompromitovanej opozície a mimoriadne neobľúbenej koalície má negatívny rating dôveryhodnosti a v obľúbenosti ju predbehol Peter Pellegrini.

Nebudeme rozoberať konkrétne čísla, vzhľadom na štatistickú chybu s Pellegrinim skôr remizuje, ale trend výrazného poklesu popularity je úplne zreteľný. V tomto smere pochybnosti asi nie sú, otázka znie, ako sa to len Zuzane Čaputovej mohlo podariť.